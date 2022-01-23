الأحد 23-01-2022
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الأحد، 23-01-2022 03:31 م

غولدمان ساكس يتوقع رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 4 مرات في 2022

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الوكيل الاخباري- أشار اقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس، بالولايات المتحدة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بتشديد السياسة النقدية في كل اجتماع له وذلك ابتداء من شهر مارس المقبل.

وتوقع "غولدمان ساكس" أن يتم رفع أسعار الفائدة في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، مشيرا إلى أن الفيدرالي سيعلن عن بدء تقليص الميزانية العمومية في يوليو المقبل.

كان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد حث مؤخراً، مجلس الاحتياطي الاتحادي على إعادة تقدير الدعم الذي يقدمه لاقتصاد الولايات المتحدة، بالنظر إلى قوة التعافي والزيادات الأخيرة في الأسعار.

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المصدر: العربية

 




 

 


 

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