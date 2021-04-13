الثلاثاء 13-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أسعار الدواجن الفلكية تؤرّق المواطنين

الإفراج عن 5 من موقوفي حادثة السلط

كورونا يحرم الأردنيين من جمال رمضان

أسواق الاستهلاكية المدنية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد والرمثا الأربعاء

شروط الاستفادة من سلف الضمان الاجتماعي

أسعار الذهب الثلاثاء 13/4/2021

وفيات الثلاثاء 13/4/2021

نجل رئيس الديوان الملكي في ذمة الله

لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين اليوم

الثلاثاء، 13-04-2021 09:09 ص

فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة ينخفض إلى نحو 21 مليار دولار

60752d8842360473246fe306


الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بأن فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 21.37 مليار دولار في مارس الماضي، انخفاضا من 23.01 مليار دولار في فبراير الماضي.

اضافة اعلان
 

وأشارت "رويترز" إلى أن هذه الحسابات اعتمدت على بيانات الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد أكد أن "واشنطن لا تسعى إلى مواجهة مع بكين في ما يتعلق بالخلافات حول التجارة"، داعيا نظيره الصيني إلى "الالتزام بالقواعد الدولية".

وتصاعد التوتر التجاري بين الجانبين، مع تعهد الصين باتخاذ خطوات لدعم حقوق ومصالح شركاتها، بعد أن وضعت الولايات المتحدة كيانات صينية للحوسبة الفائقة على قائمة اقتصادية سوداء.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
دواجن

أسعار الدواجن الفلكية تؤرّق المواطنين

لبنان

لبنان : التبادل التجاري بالليرة مع روسيا قد يخفف من أزمة البلاد

e4962859ba2e737dbbc55beacdbe8d97

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 13/4/2021

1-92

الدولار يرتفع مقابل العملات المنافسة مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

سعر-الذهب-اليوم

استقرار أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
1202141284897444936

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

377471_1_1589615115

انخفاض أسعار الذهب عالميا

pic_125309

انخفاض أسعار النفط عالميا

320211711919700942200

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 11.7 مليون دينار

1202141284897444936

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

6055a2e942360444ef70aec2

ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من دولتين عربيتين