الأحد 06-11-2022
الوكيل الاخباري

رئيس وأعضاء مجلس الأعيان يؤدون اليمين الدستورية

تحذير هام للأردنيين من إي فواتيركم عن شركات و منصات وهمية

الاقتصاد الرقمي توضح حول خلل التوقيت بالهواتف الذكية والأجهزة

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في عمان والبلقاء - التفاصيل

ارتفاع إجمالي إيرادات مؤسسة الأيتام إلى 10.6 مليون دينار

أسبوع حاسم نحو الوصول لمقعد رئاسة النواب وأسماء بارزة تعلن ترشحها

وزير الأشغال يوجه بالاستعداد للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة

دونيتسك: الخسائر بين الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية قليلة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

المملكة على موعد مع أول منخفض جوي غداً

 
الأحد، 06-11-2022 11:25 ص

فائض الميزان التجاري لقطر يقفز بنسبة 96% في 9 أشهر

-601943159


الوكيل الإخباري - سجل فائضُ الميزانِ التجاري القطري، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، نحو 283 مليار ريال (77.75 مليار دولار)، مرتفعا بنسبة 96 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2021، التي بلغت نحو 145 مليار ريال (39.8 مليار دولار).

اضافة اعلان


وبحسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم عبر موقعه الإلكتروني، فقد بلغت قيمة الصادرات حتى نهاية الربع الثالث من العام 2022، نحو 371 مليار ريال، ارتفاعا من 218 مليارا خلال الفترة المماثلة من العام 2021، وبزيادة نسبتها 70 بالمئة.


أما الواردات، فقد بلغت قيمتها خلال ذات الفترة 88.2 مليار ريال مُقارنة بـ 78.2 لنفس الفترة من العام 2021، وبارتفاع بلغت نسبته 12.8 بالمئة.

 

بترا

إقرأ ايضا
7700987_1620502241

الصين تصدر سندات حكومية بقيمة 584 مليار دولار

WhatsApp Image 2022-10-05 at 1.16.02 PM

45 مليون دولار من البنك الدولي لمتضررين من كورونا في الأردن

main_image60a455fdaeb65

الأردنيون نفذوا 930 ألف حوالة خلال تشرين أول الماضي

79c7409c-image

ارتفاع عدد الشيكات المتداولة في الأردن 32%

2202223113955816779822

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 948 مليون دينار إلكترونيا الشهر الماضي

6

أسعار الذهب في الأردن الأحد

أخبار متعلقة
62ef930be2b8f

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

217613

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

Untitled-1-381

230 مليون دولار تداولات سوق العقار القطري في أسبوع

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

تراجع أسعار النفط عالميا

8DC3E66B-3414-4B85-9A65-8348CDDF5BD8

3.4 مليار دولار أرباح بنك قطر الوطني في 9 أشهر

ebb6844c-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.-2

عالميا.. الذهب يسجل أدنى مستوى له في أسبوع