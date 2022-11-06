فائض الميزان التجاري لقطر يقفز بنسبة 96% في 9 أشهر

الوكيل الإخباري - سجل فائضُ الميزانِ التجاري القطري، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، نحو 283 مليار ريال (77.75 مليار دولار)، مرتفعا بنسبة 96 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2021، التي بلغت نحو 145 مليار ريال (39.8 مليار دولار).

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وبحسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم عبر موقعه الإلكتروني، فقد بلغت قيمة الصادرات حتى نهاية الربع الثالث من العام 2022، نحو 371 مليار ريال، ارتفاعا من 218 مليارا خلال الفترة المماثلة من العام 2021، وبزيادة نسبتها 70 بالمئة.



أما الواردات، فقد بلغت قيمتها خلال ذات الفترة 88.2 مليار ريال مُقارنة بـ 78.2 لنفس الفترة من العام 2021، وبارتفاع بلغت نسبته 12.8 بالمئة.



بترا