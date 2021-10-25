فاتورة المملكة النفطية تتجاوز مليار دينار حتى آب

الوكيل الإخباري- ارتفعت الفاتورة النفطية للمملكة منذ مطلع العام الحالي ولنهاية شهر آب الماضي، بنسبة 16%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



ووفقا لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الفاتورة النفطية نحو 1.065 مليار دينار لنهاية شهر آب من هذا العام، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 918 مليون دينار.



وتصدر النفط الخام سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية ليصل إلى حوالي 468 مليون دينار، ديزل (سولار) 223 مليون دينار، زيوت التشحيم 16 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من الغازات النفطية 106 ملايين دينار، (بنزين) 247 مليون دينار، والكاز حوالي 2 مليون دينار.



يشار إلى أن قيمة مستوردات المملكة، ارتفعت لنهاية شهر آب من العام الحالي، بنسبة 21.3%، لتبلغ قيمتها نحو 9.497 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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