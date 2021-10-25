الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

الحنيفات : توجيهات ملكية بتأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي

تنقلات بين المشرفين التربويين في التربية- أسماء

تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني

لبنان: شركة أردنية لمعاينة خط الغاز وإصلاحه

الفايز: قطاع السياحة يمر بمرحلة التعافي الآن

تركيا: نتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان

الامن العام : التحقيق في فيديو الاعتداء على شخص بسبب السرقة

المتقاعدين العسكريين تعلن عن بدء التقدم للاستفادة من المحفظة الإقراضية

القوات المسلحة تستلم معدات من الجانب الكندي

التربية : الوزارة تجري يومياً ألفي فحص كورونا بالمدارس

الإثنين، 25-10-2021 12:38 م

فاتورة المملكة النفطية تتجاوز مليار دينار حتى آب

SN_ae4de424-fimage_story


الوكيل الإخباري- ارتفعت الفاتورة النفطية للمملكة منذ مطلع العام الحالي ولنهاية شهر آب الماضي، بنسبة 16%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الفاتورة النفطية نحو 1.065 مليار دينار لنهاية شهر آب من هذا العام، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 918 مليون دينار.

وتصدر النفط الخام سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية ليصل إلى حوالي 468 مليون دينار، ديزل (سولار) 223 مليون دينار، زيوت التشحيم 16 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من الغازات النفطية 106 ملايين دينار، (بنزين) 247 مليون دينار، والكاز حوالي 2 مليون دينار.

يشار إلى أن قيمة مستوردات المملكة، ارتفعت لنهاية شهر آب من العام الحالي، بنسبة 21.3%، لتبلغ قيمتها نحو 9.497 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
AWN_701f2image_story

تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني

cityscape-amman-jordan-68a1a85e221f

ارتفاع العجز التجاري للمملكة إلى 27.9% حتى نهاية آب/2021

بنزين-أرشيفية

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

1020211895514749562221

أسعار الذهب الاثنين 25/ 10/ 2021

_129624__8575100

ارتفاع الصادرات الوطنية 15.9% وارتفاع المستوردات 21.3%

النفط-6-1

ارتفاع أسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
cityscape-amman-jordan-68a1a85e221f

ارتفاع العجز التجاري للمملكة إلى 27.9% حتى نهاية آب/2021

fkNLQpABmAymsu9bQklXoBCQjL7yGsZ5xsmh51iZ

انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين 8.1% حتى آب الماضي