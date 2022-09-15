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الخميس، 15-09-2022 09:43 ص

فرصة لا تعوض .. الذهب يهوي عالمياً ورفع أسعار الفائدة بات مؤكداً

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالميا في بداية تعاملاتها اليوم الخميس عن حاجز 1700 دولار للأوقية (الأونصة) مع انحسار بريق المعدن النفيس والذي وصل الى  1688دولار للأوقية،  الذي لا يدر عائدا بفعل توقعات لزيادات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

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وشكل هذا التراجع فرصة للاستثمار بالمعدن الأصفر، في ظل ترقب الأسواق لعودة رفع أسعار الفائدة بعد صدور قرار البنك الفيدرالي.

 
ولم تسجل أسعار للذهب هذا الرقم منذ تموز الماضي، وذلك بفعل حالة عدم اليقين في الأسواق، وتذبذب أسعار الدولار، وتشديد أدوات كبح التضخم، وتراجع توقعات النمو الاقتصادي العالمي. 
 
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية اليوم -5.3 %  إلى 1688.15 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية ليوم واحد منذ 14 تموز 
 
وتحتسب الأسواق الآن زيادة قدرها 75 نقطة أساس على الأقل في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء القادم، في أعقاب زيادة غير متوقعة في مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس آب.

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