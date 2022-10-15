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السبت، 15-10-2022 08:44 م

فرنسا: الكهرباء ترجئ تشغيل 5 مفاعلات نووية

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء فرنسا، اليوم السبت، أنها ستُرجئ مشاريعها لإعادة تشغيل 5 مفاعلات نووية متوقفة، ما قد يفرض ضغوطًا تصاعدية على أسعار الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

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ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، تولد فرنسا نحو 70 بالمئة من طاقتها الكهربائية من 56 مفاعلًا نوويًا، 30 منها متوقف حاليًا، إما لأعمال الصيانة الروتينية أو بسبب التآكل في بعض أنظمة التبريد في حالات الطوارئ.


وأشارت إلى أن العمال في العديد من المحطات النووية التي تمّ إغلاق المفاعلات فيها لصيانتها أضربوا اليوم، كجزء من اشكاليات أوسع على الأجور في قطاع الطاقة الفرنسي ما أدى إلى نقص الوقود في المحطات.


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