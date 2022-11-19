فرنسا: خطة مكافحة التضخم الأميركية قد تضر بالمنافسة العالمية

الوكيل الإخباري -
حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، من أن فرنسا "لن تقف مكتوفة اليدين" في مواجهة خطة الاستثمار الأميركية الهائلة لمكافحة التضخم، والتي يُحتمل أن تضر بالمنافسة التجارية عالميا.اضافة اعلان
وقالت بورن إن الولايات المتحدة تعيد موضعة سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال خطة استثمارية كبيرة بنحو 380 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه القرارات التي يمكن أن يكون لها تأثير حتى في النسيج الاقتصادي الأوروبي، وتبدو غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأكدت بورن في كلمة أمام لجنة خطة الاستثمار الفرنسية 2030، أن بلادها "لن نقف مكتوفي الأيدي".
وتهدد فرنسا بأن تنقل المسألة إلى المستوى الأوروبي، الأمر الذي سيبحثه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية لواشنطن نهاية نوفمبر.
وقالت بورن إن بلادها يجب أن تتحرك لتجنب أي خطر يهدد قطاعي التكنولوجيا والصناعة في الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل "التسارع التكنولوجي" ولا سيما "خارج أوروبا"، وكذلك في مواجهة تغير المناخ والحرب في أوكرانيا. ( سكاي نيوز
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