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الثلاثاء، 13-12-2022 03:00 م

فرنسا: نقاش صعب حول سقف سعر الغاز

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الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الطاقة الفرنسية، أغنيس بانييه روناتشر، إن النقاش حول مسألة وضع سقف لسعر الغاز ، المدرجة ضمن آلية تصحيح السوق، المقرر بحثها في مجلس الطاقة الاستثنائي، سيكون صعبا.اضافة اعلان


ورأت الوزيرة في تصريحات صحافية قبيل اجتماع وزراء الدول الأعضاء السبع والعشرين في بروكسل، أن "التحدي يكمن في إيجاد حل وسط جيد"، مشيرة إلى "أننا نسعى لأن يكون لدينا نهج عملي يسمح لنا بالتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن".

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت، في نوفمبر الماضي، وضع حد أقصى لسعر الغاز المتداول عبر منصة التداول الافتراضية للغاز الطبيعي في هولندا " تي تي إف". ( وكالات )

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