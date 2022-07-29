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التضخم السنوي في منطقة اليورو يصل إلى مستويات قياسية

الجمعة، 29-07-2022 03:38 م

فرنسا وإسبانيا تشهدان تضخما هو الأعلى منذ عشرات السنين

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة، ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد بلغ 8.9 بالمئة، وهي أعلى أرقام يتم تسجيلها منذ بدء صدور مؤشر "يوروستات" في كانون الثاني 1997.

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وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصادات أوروبا، حقق الاقتصاد الفرنسي نموا ضعيفا بلغ 0.05 بالمئة في الربع الثاني من العام بعد أن شهد انكماشا طفيفا في الأشهر الثلاث الأولى بنسبة 0.02 بالمئة.


وبحسب ما نقلته شبكة يورنيوز الأوروبية عن "يوروستات"، يتسارع ارتفاع الأسعار في فرنسا مرة جديدة في تموز ليصل إلى 6.1 بالمئة خلال عام واحد. وهذا هو أعلى رقم يسجل منذ تموز من العام 1985.


وعلى غرار معظم الدول الأوروبية، تواجه إسبانيا منذ أشهر عدة زيادة في نسبة التضخم مرتبطة بالتوترات الناجمة عن استئناف النشاط الاقتصادي بعد أزمة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.


وبلغ حجم التضخم في تموز 10.8 بالمئة على أساس سنوي، بعد أن كان 10.2 بالمئة في حزيران.


ويعد هذا الرقم قياسيا، وهو الأعلى منذ أيلول من العام 1984، أي منذ ما يقارب 38 عاما. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.


كما أظهرت بيانات "يوروستات" أن الاقتصاد الألماني أصابه ركود في الربع الثاني من العام، إذ تدفع الحرب في أوكرانيا والجائحة واضطراب الإمدادات ، بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش .

 

بترا

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