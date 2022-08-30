فصل الغاز عن الكهرباء .. أوروبا تسعى لوضع حد لارتفاع الأسعار

الوكيل الإخباري -
تعتزم حكومة إسبانيا، اقتراح أن يطبق الاتحاد الأوروبي نفس نظام الحد الأقصى للسعر الخاص بالغاز الذي تستخدمه.اضافة اعلان
وذكرت "بلومبيرج" اليوم الثلاثاء، أن تيريزا ريبيرا، كبيرة مسؤولي الطاقة في إسبانيا، ستقدم اقتراحا بفصل الغاز عن سوق بيع الكهرباء بالجملة، في اجتماع مقرر في 9 سبتمبر المقبل مع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كما ستقترح تقييد السعر المدفوع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
الجدير بالذكر أن إسبانيا والبرتغال، حصلتا على إعفاء من جانب الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من 2022، يسمح لهما بقطع الصلة بين الغاز والكهرباء، وكانت الأسعار في أسواق البيع بالجملة في الدولتين، أقل بكثير من باقي دول أوروبا. ( الاقتصادية
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