فنزويلا تعلن رفع الحد الأدنى للرواتب الشهرية إلى ما يعادل 2.5 دولار

الوكيل الإخباري- قررت السلطات الفنزويلية، أمس السبت، زيادة الحد الأدنى للرواتب الشهرية إلى 7 ملايين بوليفار (حوالي 2.5 دولار بسعر الصرف الرسمي).



وقال وزير العمل إدواردو بينيت في خطاب على التلفزيون الحكومي: "اعتبارا من الأول من مايو، سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين بوليفار".



وأشار إلى أن المواطنين، فضلا عن رواتبهم، سيحصلون على قسائم للسلع الأساسية بقيمة 3 ملايين بوليفار، مضيفا أنه "بالتالي، فإن إجمالي الدخل الأدنى للمواطن سيكون 10 ملايين بوليفار (حوالي 3.54 دولار أمريكي)".



وشهدت فنزويلا في السنوات الأخيرة أزمة اجتماعية واقتصادية مصحوبة بتضخم مفرط، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية وندرت السلع الأساسية.

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المصدر: روسيااليوم