فوربس تكشف عن 50 مليارديرا جديدا في مجال الصحة

الوكيل الاخباري - أدرجت مجلة "فوربس" الأمريكية رئيسي شركتي الأدوية BioNTech وModerna في قائمة 50 مليارديرا جديدا حققوا ثروة في مجال الرعاية الصحية وسط وباء فيروس كورونا.

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ففي عام 2020، وفقا للمجلة ظهر 50 مليارديرا جديدا في قطاع الرعاية الصحية، ونمت ثرواتهم من خلال النمو القوي لسوق الأسهم، حيث شهدت الشركات التي تطور اللقاحات والعلاجات والأجهزة الطبية المختلفة توجه الكثير من المستثمرين إليها.



وبحسب المجلة، من أبرز الوافدين الجدد لهذا العام العلماء الذين يقفون وراء لقاحين من أنجح لقاح لفيروس كورونا، والذين ارتفعت أصولهم الصافية منذ يناير، وهم أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة BioNTech الألمانية، وستيفان بانسل، رئيس شركة US Moderna.



وتصل ثروة شاهين الرئيس التنفيذي لشركة BioNTech، وفقا للمجلة، الى 4.2 مليار دولار، وتصل ثروة ستيفان بانسل الى 4.1 مليار دولار.



كما وتضم القائمة، يوان لي بينج، الزوجة السابقة لرئيس مجلس إدارة شركة Shenzhen Kangtai Biological Products، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع اللقاحات في الصين، وتقدر ثروتها بـ 4.1 مليار دولار، وحل خلفها، هو هو كون، رئيس شركة المعدات الطبية الصينية كونتك ميديكال سيستمز، بثروة صافية قدرها 3.9 مليار دولار.



هذا وتسعى العديد من شركات الأدوية جاهدة لتوفير العلاجات الأكثر فعالية لفيروس كورونا والوقاية من العدوى.



ففي أواخر نوفمبر، ذكرت شركة Moderna أن لقاح فيروس كورونا الخاص بها كان فعالاً بنسبة 94.1 %في التحليل الأولي، و100% فعال في الحالات الشديدة من "كوفيد 19".



أعلنت شركة BioNTech وPfizer في نوفمبر عن تجربة سريرية ناجحة للمرحلة الثالثة من اللقاح، والتي أظهرت أكثر من 90% فعالية في الوقاية من عدوى "كوفيد 19".









