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الإثنين، 25-04-2022 09:05 ص

فوز ماكرون.. ماذا يعني لليورو وأسواق الأسهم الفرنسية؟

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الوكيل الاخباري- عد حسم إيمانويل ماكرون للانتخابات الرئاسية الفرنسية، فقد يبدو مصدر ارتياح للمستثمرين القلقين.

ويرى مديرو الأصول، أن اليورو والسندات الفرنسية وأسهم البنوك الوطنية من بين الأصول التي يجب أن تستفيد من فوز ماكرون المحتمل لفترة ولاية ثانية.

يأتي ذلك، فيما كانت مخاطر فوز مارين لوبان، اليمينية المتطرفة، والتي تتبنى أفكاراً تتعلق بالميل القومي والتشكك في فائدة الاتحاد الأوروبي، تجعل المستثمرين في حالة توتر، حيث توقع البعض أن تتعرض الأصول الأوروبية لعمليات بيع مماثلة لأزمة اليورو أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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من جانبه، قال الشريك في أوليمبيا لإدارة الثروات، فابيو كالداتو: "المستثمرون الأوروبيون يحتفلون بعد استطلاعات الرأي الفرنسية: من المؤكد أنه تم تجنب يوم اثنين أسود محتمل".

ومع استمرار العد، وضعت توقعات منظمي استطلاعات الرأي الخمسة الرئيسيين في فرنسا ماكرون في طريقه للفوز بنحو 58% من الأصوات في جولة الإعادة يوم الأحد مقارنة بـ 42% للوبان.

كما أقرت الزعيمة القومية بالهزيمة في خطاب ألقته أمام أنصارها في باريس.

بدوره، قال عضو لجنة الاستثمار الاستراتيجي في Carmignac Gestion، فريدريك ليرو: "على المدى القصير، قد يكون المستفيد المنطقي الرئيسي من هذه الانتخابات هو اليورو".

وفي هذه الأثناء ارتفعت العملة بنحو 0.6% مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في سيدني، قبل أن تقلص تقدمها إلى حوالي 0.1%.

ومن المرجح أن تتفاعل أسهم البنوك الفرنسية مثل بي إن بي باريبا، وسوسيته جنرال، التي كانت تستفيد من تكامل أكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي، بشكل إيجابي مع إعادة انتخاب ماكرون.

من جانبه، تعهد الرئيس البالغ من العمر 44 عاماً بمواصلة الجهود لجعل فرنسا حجر الزاوية في اتحاد أوروبي أقوى وأكثر تكاملاً.

ويتوقع المستثمرين استفادة أسهم مشغلي الطرق السريعة مثل Vinci SA وEiffage SA أيضاً حيث تعهدت لوبان حال فوزها بتأميم الطرق السريعة في البلاد.

 

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