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السبت، 09-09-2023 10:23 ص

فيتش ترفع النظرة المستقبلية لتركيا إلى مستقرة

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الوكيل الاخباري - رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى مستقرة .اضافة اعلان


وأكدت تصنيفها عند ‭‭‭B‬‬‬، قائلة إن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.‭‭‭‬‬

‭‭ ‬‬وتعاني تركيا من التضخم منذ فترة وهي الآن في أعقاب تحول جذري في السياسة بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية ومحافظا للبنك المركزي وما نجم عن ذلك من رفع معدل الفائدة إلى 25 % من 8.5%. 

ومن المقرر أن تشهد تركيا المزيد من الارتفاع في معدلات الفائدة.

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