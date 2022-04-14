الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن العام الحالي

توضيح حيثيات وقف اعتماد المدارس التركية الخاصة والدولية

الإفتاء للتجار: احتكار الأقوات مُحرم ومن الكبائر

خبراء: غلاء الأسعار المتزايد يلتهم دخل المواطن

نمو حركة الطائرات بالمملكة خلال آذار الماضي 28%

عقارات دبي تشهد أعلى مبيعات تاريخياً في الربع الأول من 2022

صنع في الأردن تنطلق بحله جديدة

توجه لترحيل أسر منتفعة من المعونة المتكررة لبرنامج الدعم النقدي الموحد

ارتفاع فاتورة غذاء الأردنيين 30% منذ بداية العام

اطلاق خدمة الاستعلام عن مستحضرات التنحيف وأغذية الرضع - روابط

الخميس، 14-04-2022 03:40 م

"فيتش" ترفع ترتيب الأردن في مؤشر المخاطر الاقتصادية والمالية

1560178455_530_186088_fitchratings


الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن مؤسسة "فيتش" العالمية رفعت ترتيب الأردن في مؤشر المخاطر الاقتصادية والمالية والتشغيلية خلال العام 2021.اضافة اعلان


 وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، جاءت المملكة بالمرتبة الثامنة وبواقع 83 نقطة خلال عام 2021 مقارنة بـ 95 نقطة عام 2020 وبتحسن بلغ 12 نقطة، تلتها مصر بالمرتبة التاسعة فيما جاءت المغرب بالمرتبة السابعة، وذلك بمؤشر الذي عرض ترتيب الدول العربية عالميا. 

وجاءت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الأولى، تلتها السعودية، قطر، سلطنة عمان، الكويت، ثم البحرين فيما جاءت تونس بالمرتبة العاشرة تلتها الجزائر ثم جيبوتي، العراق، لبنان، موريتانيا، فلسطين، ليبيا، سوريا، الصومال، السودان، في حين حلت اليمن بالمرتبة الاخيرة. 

وعلى مستوى التقييمات السيادية للدول العربية من قبيل أهم الوكالات العالمية بنهاية آذار الماضي، 

وأوضح بيان المؤسسة تولي الأردن للمرتبة السابعة عربيا في عدد من المؤشرات العالمية، إذ حصلت المملكة على نظرة مستقبلية مستقرة، وتقييم سيادي (B+) بمؤشر (IHS)، ومؤشر كابيتال انتلجنس وكذلك مؤشر موديز وستاندر اند بورز.  

إقرأ ايضا
خضار

خبراء: غلاء الأسعار المتزايد يلتهم دخل المواطن

6257f11f4236045d9e2fd2ab

الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى نيجيريا لزيادة إمدادات الغاز

_large

عقارات دبي تشهد أعلى مبيعات تاريخياً في الربع الأول من 2022

279840

صنع في الأردن تنطلق بحله جديدة

TiMLkuZqnqH2eFz0Q3yZcJnh3k2DlIdToB0AxCFB

ارتفاع فاتورة غذاء الأردنيين 30% منذ بداية العام

1440531-1220729972

أرامكو تعلن نتائج الربع الأول وتوزيعات الأرباح في 15 مايو

أخبار متعلقة
Solarabic_EV_Types_Cover

بعد عامين.. الأردن يستورد السيارات الكهربائية من الامارات

61dd637f20707

الاحتياطات الأجنبية تكفي مستوردات المملكة من السلع لنحو 9 أشهر ونصف

62332acee7fb9

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد

666

البنك الأوروبي يدرس تمويل مشروع توسعة وتأهيل محطة عين غزال

Untitled-1-39

الأردن استورد 58 ألف طن من المواد الغذائية في أسبوعين

61b0abcf0fc05

تسهيلات لرجال الأعمال الأردنيين بالصين