"فيتش" ترفع ترتيب الأردن في مؤشر المخاطر الاقتصادية والمالية

الوكيل الإخباري -

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قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن مؤسسة "فيتش" العالمية رفعت ترتيب الأردن في مؤشر المخاطر الاقتصادية والمالية والتشغيلية خلال العام 2021.وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، جاءت المملكة بالمرتبة الثامنة وبواقع 83 نقطة خلال عام 2021 مقارنة بـ 95 نقطة عام 2020 وبتحسن بلغ 12 نقطة، تلتها مصر بالمرتبة التاسعة فيما جاءت المغرب بالمرتبة السابعة، وذلك بمؤشر الذي عرض ترتيب الدول العربية عالميا.وجاءت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الأولى، تلتها السعودية، قطر، سلطنة عمان، الكويت، ثم البحرين فيما جاءت تونس بالمرتبة العاشرة تلتها الجزائر ثم جيبوتي، العراق، لبنان، موريتانيا، فلسطين، ليبيا، سوريا، الصومال، السودان، في حين حلت اليمن بالمرتبة الاخيرة.وعلى مستوى التقييمات السيادية للدول العربية من قبيل أهم الوكالات العالمية بنهاية آذار الماضي،وأوضح بيان المؤسسة تولي الأردن للمرتبة السابعة عربيا في عدد من المؤشرات العالمية، إذ حصلت المملكة على نظرة مستقبلية مستقرة، وتقييم سيادي (B+) بمؤشر (IHS)، ومؤشر كابيتال انتلجنس وكذلك مؤشر موديز وستاندر اند بورز.