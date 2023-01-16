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الإثنين، 16-01-2023 10:24 ص

في التسعيرة الثانية.. انخفاض أسعار الذهب محليا 30 قرشا

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الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 30 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الاثنين، 38.8 دينارا لجهة الشراء من المحلات و37.2 دينارا لجهة البيع.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 34.7 دينار -البيع-، مقابل 31.7 دينارا للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 45.3 دينار -البيع-، مقابل 42.6 دينارا للشراء.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 


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