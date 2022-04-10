في دولة عظمى.. 600 ألف مواطن ينزلقون لهوة الفقر دُفعة واحدة!

الوكيل الاخباري-يواجه العاطلون عن العمل في بريطانيا ضربة أخرى ، مع إقرار خفض قيمة مزايا الرعاية الاجتماعية إلى أدنى حد خلال نصف قرن، وفقاً لبحث جديد.



ويُظهر التحليل الذي أجرته مؤسسة جوزيف راونتري أن الانخفاض يأتي مع تراجع حقيقي للمزايا التي يحصل عليها العاطلون عن العمل إلى مستويات منخفضة تاريخياً، خاصةً بهد أن جمّدت وزارة الخزانة المدفوعات أو زادتها بنسبة أقل من معدل التضخم لمعظم العقد الماضي.



وستزيد النتائج المنشورة يوم الأحد من الضغط على وزير المالية ريشي سوناك، الذي قرر استبعاد السكان العاطلين عن العمل من حزمة المساعدات التي قدمها مؤخراً لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من أزمة تكاليف المعيشة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

اضافة اعلان

العربية