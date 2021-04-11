الأحد 11-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الحكومة : اقرار رواتب معلمين و تعيينات في التربية قريباً

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

غزة: ست وفيات و1479 اصابة جديدة بفيروس كورونا

فقدان محفظة في جرش

الملك عبدالله وولي العهد يزوران صرح الشهيد

أسعار الذهب الأحد 11/4/2021

وفاة شاب واصابة ستة اخرين اثر انهيار أتربة داخل نفق في الكرك

ولي العهد :نعاهد أنفسنا أن نواصل خدمة شعبنا الطيب الوفي

العثور على مبالغ بالمليارات في منزل المستشار المزيف برئاسة الجمهورية الجزائرية

وفيات الأحد 11/4/2021

الأحد، 11-04-2021 12:05 م

في ظل حديث عن تقلص المعروض.. بيتكوين تتجاوز 60 ألف دولار

6072b6e84236046769060837


الوكيل الإخباري- ارتفع سعر بيتكوين فوق 60 ألف دولار لتقترب من مستويات قياسية مطلع الأسبوع وتكسر نطاقا ضيقا حوصرت فيه لأسبوعين، مدعومة بالحديث عن تقلص جديد للمعروض في ظل دلائل على استخدام أوسع.

اضافة اعلان
 

وسجلت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم 61 ألفا و222.22 دولار أمس السبت، أعلى مستوى في نحو شهر. وتراجعت تراجعا طفيفا إلى 59 ألفا و907 دولارات في الساعة 05:00 بتوقت غرينتش اليوم الأحد.

وتجاوزت العملة مستوى الستين ألفا للمرة الأولى في 13 مارس، مسجلة مستوى قياسيا عند 61 ألفا و781.83 دولار في بورصة بِتستامب، مباشرة عقب توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة التحفيز المالي البالغ حجمها 1.9 ترليون دولار.

تأتي مكاسب بيتكوين الكبيرة هذا العام وسط قبول أوسع للعملة الرقمية كأداة استثمار وسداد بالتزامن مع إقبال متزايد من المستثمرين الأفراد على ضخ السيولة في الأسهم وصناديق المؤشرات وأصول أخرى عالية المخاطر.

ارتفعت العملة كذلك بفضل دعم العملات المشفرة من شركات كبرى مثل "بنك نيويورك ميلون" و"بلاك روك" لإدارة الأصول وشركة بطاقات الائتمان العملاقة "ماستركارد"، في حين بدأت شركات مثل "تسلا" و"سكوير إنك" و"ميكرو ستراتيجي" تستثمر فيها.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاتحاد

التبادل التجاري بين بريطانيا وأوروبا يقترب من المتوسط

ذهب-تونس-700x430

أسعار الذهب الأحد 11/4/2021

sss

البنوك المحلية تقرض 8.8 مليون دينار يوميا

ali-baba-1

الصين تفرض على علي بابا أكبر غرامة في تاريخ الشركات الصينية

1047292608_0_0_3203_1733_1000x541_80_0_0_39a09e69d192ff2abb19fdb2ae5fac9e

أرامكو توقع صفقة خطوط أنابيب بقيمة 12.4 مليار دولار

موسكو

البطالة في موسكو الأقل بين أكبر عواصم العالم

أخبار متعلقة
أسعار-الذهب-اليوم-في-مصر--1200x675

انخفاض أسعار الذهب عالميا

1-149-1200x675

تراجع أسعار الذهب عالميا

606318c14c59b769a778092e

لبنان.. أسعار خيالية للمواد الغذائية

1-149-1200x675

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الذهب-7

تراجع أسعار الذهب عالمياً

377471_1_1589615115

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي