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الإثنين، 01-02-2021 02:07 م

في نهاية 2020.. أكثر من 13 مليون عاطل عن العمل في منطقة اليورو

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الوكيل الاخباري - قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الاثنين، إن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر عند 8.3 بالمئة من القوة العاملة في ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك على الرغم من استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا في معظم دول منطقة اليورو.

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وأضاف المكتب أن عدد العاطلين في دول منطقة اليورو بلغ 13 مليونا و761 ألفا في ديسمبر الماضي، ارتفاعا من 13 مليونا و616 ألفا في نوفمبر الماضي.


وفي بلجيكا وإيرلندا وقبرص وليتوانيا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا، انخفض عدد العاطلين عن العمل فعليا في ديسمبر، لكنه ارتفع قليلا في بلدان أخرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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