في يوم واحد.. العراق يعزز احتياطياته من الذهب بـ 1.8%

الوكيل الإخباري - كشف البنك المركزي العراقي، عن شراء كميات جديدة من الذهب تقارب 2.3 طن، والذي ترتب عليه زيادة حيازته من هذا المعدن بنسبة 1.79 % ليصبح مجموع ما يمتلكه 132.74 طن.

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وأوضحت دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي، أن الشراء جاء بهدف زيادة حيازاته من الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم



وتعمل البنوك المركزية حول العالم على توسيع ممتلكاتها من السبائك، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.



واستأنف العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مشترياته من الذهب في 2022 بعد توقف دام 4 سنوات، في إطار برنامج لتنويع أصوله الأجنبية البالغة نحو 100 مليار دولار. سكاي نيوز



