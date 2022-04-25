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الإثنين، 25-04-2022 02:22 م

قاعدة فنية جديدة للسيارات الكهربائية في الأردن

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الوكيل الإخباري - أصدرت مؤسسة المواصفات والمقاييس، قرار تبني الإِصدار الأَحدث من المرجع الدولي للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية المتعلقة بالمركبات الكهربائية وشواحن السيارات التي تعمل على التيار الثابت، إضافة إلى المقابس الخاصة بالمركبات الكهربائية، ونظم الاتصال بين المركبة ومحطة الشحن.

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وأشارت المؤسسة إلى أن دراسة هذه القاعدة الفنية الأردنية الخاصة "السلامة التشغيلية للمركبة والحماية من الفشل" كانت من أول سلم أولويات عمل المؤسسة وفيما يتعلق أيضا بمراجعة الاشتراطات إِلزامية التطبيق الصادرة عن المؤسسة ضمن هذا القطاع .


وأوضحت أن الاشتراطات إلزامية التطبيق تسهم في تحسين متطلبات السلامة التشغيلية أثناء قيادة المركبة، مثل وجوب إلزام المركبة سائقها أن يتبع إجرائين على الأقل قبل مسيرها، ووجوب إشعار المركبة سائقها بجاهزيتها للحركة عبر الإشعارات الضوئية والصوتية، وأيضا في حال أشعرت المركبة السائق بانخفاض مستوى الطاقة الكهربائية فيها، فإنه يتوجب على المركبة أن تبقى قادرة على السير إلى حين الخروج من المسرب لغايات الاصطفاف. ( المملكة) 

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