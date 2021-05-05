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الأربعاء، 05-05-2021 03:23 م

قانون أمريكي يحظر تعدين العملات الرقمية لمدة 3 سنوات في نيويورك

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الوكيل الاخباري- ربما يتوقف القائمون على عملية تعدين العملات الرقمية في نيويورك إجباريًا عن نشاطهم لمدة ثلاث سنوات حال تم تمرير أحدث مشروع قانون يركز على البيئة في مجلس الشيوخ الأمريكي، حسبما ذكر موقع ”كوين تليغراف“ المعني بتغطية أخبار العملات المشفرة.

وكان السيناتور الديمقراطي كيفن إس. باركر، رئيس لجنة الطاقة والاتصالات، قد تقدم بمقترح مشروع قانون رقم 6486 لمجلس الشيوخ في نيويورك والذي يهدف إلى إيقاف تعدين العملات الرقمية لمدة ثلاث سنوات في الولاية.

ووجد المقترح دعما أيضا من السيناتور الديمقراطي راشيل ماي، رئيسة لجنة الشيخوخة، ورئيسة اللجنة التشريعية للموارد الريفية.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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