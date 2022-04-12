قبل إصدارها رسمياً.. البيت الأبيض يفجّر مفاجأة بخصوص أرقام التضخم

الوكيل الاخباري- يتوقع البيت الأبيض أن يكون معدل التضخم لشهر مارس في الولايات المتحدة والذي سيُكشف عنه اليوم الثلاثاء "مرتفعاً بشكل غير عادي"، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا.



وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي: "نتوقع أن يكون تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في مارس مرتفعاً بشكل غير عادي بسبب غلاء الأسعار الذي تسبب فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".



وأضافت أن البيت الأبيض يتوقع "اختلافاً كبيراً" بين معدل التضخم العام ومعدل التضخم "الأساسي" الذي يستثني أسعار الطاقة والنفط التي ارتفعت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

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