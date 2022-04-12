الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

السير: 80% من الحوادث المرورية في رمضان تقع قبل الإفطار

مراكز التطعيم يوم الثلاثاء - أسماء

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الضمان يحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي

6 إصابات بحادث تدهور باص على طريق الزرقاء

استشهاد عامل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في عسقلان

البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك

وفيات الثلاثاء 12-4-2022

انخفاض رصيد الدين الحكومي خلال كانون الثاني بمبلغ 244 مليون دينار

الزراعة: نراقب سعر البطاطا ولم نتخذ قرارا للآن بفتح باب الاستيراد

الثلاثاء، 12-04-2022 09:25 ص

قبل إصدارها رسمياً.. البيت الأبيض يفجّر مفاجأة بخصوص أرقام التضخم

البيت-الابيض


الوكيل الاخباري- يتوقع البيت الأبيض أن يكون معدل التضخم لشهر مارس في الولايات المتحدة والذي سيُكشف عنه اليوم الثلاثاء "مرتفعاً بشكل غير عادي"، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي: "نتوقع أن يكون تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في مارس مرتفعاً بشكل غير عادي بسبب غلاء الأسعار الذي تسبب فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وأضافت أن البيت الأبيض يتوقع "اختلافاً كبيراً" بين معدل التضخم العام ومعدل التضخم "الأساسي" الذي يستثني أسعار الطاقة والنفط التي ارتفعت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
download

من باكستان إلى بيرو.. التضخم يضع هذه الدول على حافة الهاوية

4 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب محليا

1548769930110531200

البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك

0L5A2429

انخفاض رصيد الدين الحكومي خلال كانون الثاني بمبلغ 244 مليون دينار

6254c49642360448d2606512

أوسكار . عملية أوروبية تستهدف أصول الأشخاص والشركات الروسية

Doc-P-416310-637845314964338940

توقعات صادمة للتجارةالعالمية.. كيف تؤثر الحرب الأوكرانية على العالم؟

أخبار متعلقة
نفط2

أسعار النفط تواصل هبوطها عالميا

32022109448319015243

أسواق الأسهم الخليجية تسجل أكبر مكاسب فصلية منذ عام 2009

ذهب٢

تفاصيل أسعار الذهب عالمياً

600480_12a7414a-6845-4abd-bf2e-53693abeea67

انكماش كبير متوقع لاقتصادي روسيا وأوكرانيا في 2022 جراء الحرب

4 - Copy

أسعار الذهب محليا

3202224144653865664380

شركة بترول أبوظبي تتوقع حالة شح في أسواق النفط بالأمد القريب