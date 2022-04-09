السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

وزير العمل يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق بحادثة الاختناق في المفرق

مطالب بتوفير منصة مُوحدة للتخليص على البضائع

الأزمات:إصابات حادثة الاختناق في المفرق بين ضعيفة إلى متوسطة

توقعات بأن تتراوح اعداد الحجاج الأردنيين هذا العام بين 3500 - 4000 حاج

قرابة 2.74 مليون دينار قيمة موجودات الذهب في الأردن خلال أول شهرين من 2022

بخطوات بسيطة.. كيف يعاد ضبط الآيفون قبل بيعه مجددا؟

هيئة الطاقة تُطلق حملة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة - تفاصيل

أسعار الذهب محليا

مع الأجواء المغبرة.. الإفتاء توضح حول التبخيرة وسحب الدم في نهار رمضان

انخفاض أسعار النفط عالميا

السبت، 09-04-2022 12:00 م

قرابة 2.74 مليون دينار قيمة موجودات الذهب في الأردن خلال أول شهرين من 2022

البنك المركزي (3)


الوكيل الإخباري - بينت الأرقام الرسمية، أن مجموع الموجودات بالعملة الاجنبية في المملكة، وصلت مع نهاية شباط الماضي إلى 14 مليون و 753 ألف و 407 دنانير.

اضافة اعلان


وأوضحت ارقام البنك المركزي، التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" أن الموجودات بالعملات الأجنبية شملت الذهب، الذي وصلت موجوداته إلى 2 مليون و730 ألف و668 دينار، كما وصلت قيمة النقد والودائع والارصده إلى 7 مليون و 495 ألف 429 دينار .


وبينت، أن مجموع الموجودات بالعملة الأردنية وصلت إلى 2 مليون و 819 ألف و 477 ديناراً، حيث تصدر الائتمان الممنوح للبنوك والمؤسسات المالية المحلية أكثر القيم، ووصل إلى مليون و 752 ألف و802 دينار.


كما وصلت قيمة الأوراق المالية الأخرى إلى 472 ألف و572 دينار، والموجودات المحلية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل وصلت إلى 46 ألف و 436 دينار. 


ووفقا للأرقام وصلت قيمة تمويل اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية إلى 475 ألف دينار، وموجودات ثابته بالصافي وصلت إلى 17 ألف و707 دنانير. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
ec20220407_1

المركزي السعودي يعتمد إجراءات احترازية عاجلة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي

1d7548fb-1871-4d2f-b5ee-d89849083cd8

المركزي الروسي يسمح مجددا ببيع العملات الأجنبية

bafc3cadfcb3211f1048d99357026cbe

روسيا.. التضخم السنوي يسجل 16.7% في مارس بأعلى مستوى منذ 2015

4 - Copy

أسعار الذهب محليا

12022281706623946895

انخفاض أسعار النفط عالميا

601c9b11-59d3-40d0-a0d5-9db278b6eef8

قرابة 40 مليار دينار ودائع البنوك المحلية في شهرين

أخبار متعلقة
160308

ضمان القروض : 154.5 مليون دينار لضمان 2000 مشروع

P2gJOIceO8lNXruwuwSWsyHQslY9pZVG58RUan6L

ارتفاع واضح في قيم ودائع غير المقيمين لدى البنوك العام الماضي

61489c346db64

ملاحة الأردن: وارداتنا من روسيا وأوكرانيا لا تتجاوز 4 %

YsuUoWi9U553SkvYmvDs4NMRYmOOqPf7G7Kl18vY

الأردنيون نفذوا حوالات مالية بأكثر من 3.5 مليون دينار خلال شباط الماضي

320229164837155987495

القطاع التجاري يطالب بتأجيل أقساط البنوك خلال رمضان

main_image622c7b89a212f

كيف سيُنفق الأردن 1.650 مليار دولار من المساعدات الأميركية؟