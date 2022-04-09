قرابة 2.74 مليون دينار قيمة موجودات الذهب في الأردن خلال أول شهرين من 2022

الوكيل الإخباري - بينت الأرقام الرسمية، أن مجموع الموجودات بالعملة الاجنبية في المملكة، وصلت مع نهاية شباط الماضي إلى 14 مليون و 753 ألف و 407 دنانير.

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وأوضحت ارقام البنك المركزي، التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" أن الموجودات بالعملات الأجنبية شملت الذهب، الذي وصلت موجوداته إلى 2 مليون و730 ألف و668 دينار، كما وصلت قيمة النقد والودائع والارصده إلى 7 مليون و 495 ألف 429 دينار .



وبينت، أن مجموع الموجودات بالعملة الأردنية وصلت إلى 2 مليون و 819 ألف و 477 ديناراً، حيث تصدر الائتمان الممنوح للبنوك والمؤسسات المالية المحلية أكثر القيم، ووصل إلى مليون و 752 ألف و802 دينار.



كما وصلت قيمة الأوراق المالية الأخرى إلى 472 ألف و572 دينار، والموجودات المحلية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل وصلت إلى 46 ألف و 436 دينار.



ووفقا للأرقام وصلت قيمة تمويل اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية إلى 475 ألف دينار، وموجودات ثابته بالصافي وصلت إلى 17 ألف و707 دنانير.



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