السبت 28-01-2023
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السبت، 28-01-2023 11:03 ص

قرارات أسعار الفائدة .. أسبوع واحد يحدد وجهة أسواق العالم لبقية العام

Federal-Reserve


الوكيل الإخباري - غلب الاستقرار على أداء الأسواق والأصول بشكل عام في نهاية تداولات هذا الأسبوع، حيث أحجم المستثمرون عن المراهنات الكبيرة قبل سلسلة اجتماعات لبنوك مركزية الأسبوع المقبل، تشمل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بشأن رفع او تثبيت اسعار الفائدة.

ولهذه القرارات أهمية قصوى في تحديد وجهة الأسواق الفترة القادمة، والتي قد تستمر حتى نهاية العام الحالي.

هل تتوقف البنوك المركزية هنا؟

تتزايد الأدلة على أن كثيرا من عوامل الارتفاع الكبير في التضخم العام الماضي تتبدد، ووصلت أسعار الغاز في أوروبا الآن إلى مستويات شهدت آخر مرة قبل الحرب الروسية - الأوكرانية في أواخر شباط.

كما انخفضت تكلفة شحن صندوق حديدي بطول 40 قدما من شنغهاي إلى لونج بيتش ما يقارب 8300 دولار في مثل هذا الوقت من العام الماضي إلى 1500 دولار. 

واتجهت أسعار السيارات المستعملة إلى الاتجاه المعاكس، حتى في المملكة المتحدة حيث كانت تفرض قيمة أعلى عليها من السيارات الجديدة.

الجميع يسير خلف الفيدرالي

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 استطاع الوصي النقدي للولايات المتحدة جعل البقية يتماشون معه من خلال قوة الدولار الهائلة، ومحافظو البنوك المركزية مكرهون على الاعتراف بالضغط الذي تمارسه أسواق الصرف الأجنبي، لكن مدى انخفاض كل العملات الرئيسة تقريبا أمام الدولار الأمريكي أخافهم، انخفض اليورو 16% تقريبا في وقت ما من 2022، وانخفض الجنيه الاسترليني أكثر من 20%. 

كان ردهم هو اتباع الاحتياطي الفيدرالي وزيادات ضخمة في أسعار الفائدة، إذا تحول البنك المركزي الأمريكي من زيادة أسعار الفائدة بنصف نقطة إلى ربع نقطة مبكرا العام المقبل، فسيفسح المجال للآخرين لأن يحذوا حذوه. 

الخطر الكبير لعام 2023

الخطر هو أن محددي أسعار الفائدة يشعرون بالخوف من أن يفقدوا ماء وجوههم لدرجة أنهم يتخذون إجراءات لدعم ما يقولونه، فهم لا يتكلمون بحزم فحسب بل يفرضون عدة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.

ستدفع الزيادات السريعة في تكاليف الاقتراض بالاقتصادات إلى الركود حتما، كما قد تثير موجات من الاضطراب المالي التي تجعل ذعر سوق السندات الحكومية البريطانية في الخريف الماضي يبدو كومضة.

ماذا عن التضخم؟

 

 الأسواق تحتسب اضطرار الفيدرالي في حال حدوث ركود، للعودة لتخفيض الفائدة هذا العام، معتبرين أن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل.

التضخم الحالي مركب بشكل كبير، إذ يعود إلى أزمة سلاسل الإمداد، ومن ثم الأزمة الأوكرانية التي زادت الأمر سوءا، إضافة إلى السياسة التيسيرية السابقة.

الفيدرالي يجب أن يفاجئ الأسواق

 

 خبراء قالوا انه يجب على الفيدرالي الأمريكي أن يرفع سعر الفائدة بأكبر مما تتوقعه الأسواق في أولى اجتماعاته هذا العام، لأن التضخم قد يوقف اتجاهه النزولي في الأشهر المقبلة . ( investing

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