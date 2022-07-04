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الإثنين، 04-07-2022 07:27 ص

قرار جديد يربك سوق الذهب في مصر

ذهب


الوكيل الإخباري - بدأت مصانع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية في مصر تطبيق زيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10 بالمئة، حيث تتجه أسعار الذهب في مصر للمزيد من الضغوط مع بداية شهر يوليو الجاري.

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وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة تعمل حاليا على دراسة العديد من المقترحات لاستيعاب الزيادة على ضريبة القيمة المضافة عن طريق رفع قيمة المصنعية 10 بالمئة سنويا، حتى لا تؤثر سلبا على تراجع مبيعات المصانع والتجار. وفقاً لسكاي نيوز.


وأكد إيهاب واصف في بيان، أن زيادة أسعار المصنعية مع بدء العام المالي الجديد 2022- 2023 بداية من الشهر الجاري لم تصدر من أصحاب المصانع، بل جاءت وفقا لتعديلات أدخلتها مصلحة الضرائب المصرية على تعديل آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة.


وأوضح أن الزيادة الجديدة تؤول بالكامل حصيلتها لخزينة الدولة وليس لأصحاب المصانع والتجار شأن بها.


وبحسب البيان، تنص التعديلات التي أدخلتها الضرائب على تحصيل ضريبة القيمة المضافة التي تطبق من بداية من العام المالي الجديد، أن يتم احتساب قيمة متوسطات قيم التشغيل المعروفة باسم المصنعية، وليس أي مرحلة أخرى من مراحل التكلفة بنسبة 14 بالمئة سنويًا، على أن ترتفع حصيلتها للدولة دون تغيير نسبتها عن طريق زيادة قيمة المصنعية بنسبة 10 بالمئة سنويًا.


وأوضح رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة أنه بعد الزيادة التقديرية الجديدة سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الغرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيها وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه، ومتوسط مصنعية غرام الذهب عيار 24 و 18 إلى 66 جنيها، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه.


كما سيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الغرام عيار 14 إلى 55 جنيها ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الغرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما غرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيها على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.


وستزيد قيمة المصنعية الجديدة على أسعار المشغولات الفضية بين 8.8 جنيه إلى 11 جنيها، وتكون متوسط قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 1.39 جنيه بحسب نوع العيار، وسترتفع قيمة المصنعية على المشغولات البلاتينية والأحجار الكريمة عيار 18 لتصبح 132 جنيها وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 18.48 جنيه.

 

البيان


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