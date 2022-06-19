قرار رفع أسعار الفائدة في المملكة يدخل حيز التنفيذ

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - دخل اليوم الأحد، قرار البنك المركزي الاخير القاضي برفع أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية حيز التنفيذ.

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وجاء قرار المركزي ليكون الثالث خلال العام الحالي، بعد أن رفعها البنك الفيدرالي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة في العالم نتيجة الصراعات، والخلل الحاصل في سلاسل التوريد.



وعقب قرار المركز، إلزام البنوك بتثبيت القسط الشهري على قروض الأفراد والعمل على إيجاد الآلية المناسبة بما في ذلك إطالة مدة السداد أو ترحيل الزيادة في مبلغ الأقساط لنهاية عمر القرض.



وقال البنك إن هذا القرار يأتي في ضوء التغييرات المرتقبة على أسعار الفوائد ولتخفيف أعباء سداد القروض على عملاء التجزئة (الأفراد) و أن تأخذ بعين الاعتبار أي انخفاضات مستقبلية على أسعار الفائدة وعكسها على المبلغ المُرحل.



ويتبع الأردن سياسة مالية منضبطة تربط الدينار بالدولار، وتحافظ على معدل صرف مستقر لمنع " الدولرة " وللتصدي لأي أزمات نقدية عالمية قد تحدث.

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