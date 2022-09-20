قرار مرتقب غداً برفع الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وحتمية انعكاسه على القروض محلياً

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - تترقب البنوك المركزية في العالم قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الذي سوف يصدر يوم غدٍ الأربعاء، وتوقعات باتت مؤكدة لرفع أسعار الفائدة من جديد لكبح التضخم.

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القرار وفقاً لخبراء، يأتي في ظل أزمة أسعار عالمية تتعمق أكثر، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة، في حين أن نسب انخفاض التضخم تأتي دون المُتوقع لتسجل مستويات تكاد لا تذكر.



ويترافق مع هذه الأزمة وهذا الترقّب تذبذب في أسعار الدولار، انخفاض كبير على أسعار الذهب ( الملاذ الآمن) عالمياً، في حين تعاني الأسواق من الركود، والتخوفات من وقوع الركود التضخمي، خاصة على أسواق الدول النامية.



البيانات المالية تشير إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي سوف يذهب لرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، وذلك في أطار تطبيق سياسة نقدية صارمة للتغلب على التضخم، ولضمان أن يكون هبوط التضخم ناعماً لا يؤثر على النمو الاقتصادي.



قرار رفع الفائدة على أدوات السياسة النقدية في الأردن مُلزم ولا تردد فيه إذا رفعه البنك الفيدرالي الأمريكي، لارتباط الدينار بالدولار.



ووفقاً للاقتصاديين فإن قرار البنك المركزي الأردني سيكون متوازناً بين رفع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات ورفعها على الودائع مع إبقاء الحوافز على نوافذ الاستثمار.



وأشاروا إلى أنه لا بد أن يترافق رفع الفائدة مع أدوات اقتصادية تحفيزية عبر نوافذ الاستثمار والتسهيلات وفتح فرص تشغيل اكثر لتحريك السوق وضمان بقاء دوران المال.