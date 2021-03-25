قرار من البنك المركزي بتأجيل اقساط البنوك لفئة محددة حتى نهاية العام الحالي

الوكيل الاخباري - قال الدكتور عدنان الاعرج عضو جمعية البنوك الاردنية عبر التلفزيون الاردني انه بتاريخ 11/3/2021 عقد محافظ البنك المركزي اجتماعاً لمناقشة ملف تأجيل الاقساط .

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واضاف الاعرج انه بتاريخ 15/3/2021 اصدر البنك المركزي تعليمات بتأجيل الاقساط للعملاء المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الحالي 2021 .

واوضح الاعرج انه بتاريخ 23/3/2021 صدر كتاب من جمعية البنوك لكافة البنوك في المملكة بانه تم التوافق على تأجيل اقساط شهر رمضان لكافة العملاء الراغبين بذلك وذلك من خلال تواصل العميل مع بنكه وطلب التاجيل ويتم الموافقة على طلبه .

واكد الاعرج ان الاقساط المؤجلة لا يوجد عليها اي عمولات اضافية او فوائد تاخير .



