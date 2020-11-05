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الخميس، 05-11-2020 01:19 م

للتيسير على المواطنين

قرار هام من البنك المركزي

بنك
البنك المركزي الأردني


الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي الأردني للمستفدين من برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي خصص له 500 مليون دينار ، تأجيل الأقساط المترتبة عليهم حتى نهاية 2021.

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وبين البنك المركزي، حسب تعميم اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، أنه تم تعديل ضوابط العمل في البرنامج لدى الشركة الأردنية لضمان القروض في ضوء استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وللتخفيف على هذه القطاعات، وبموجب التعديل يمكن للبنوك تمديد فترة السماح المعطاة للعملاء المستفيدين من البرنامج حتى 2021.


من جهته أعلن البنك المركزي، موافقته حتى 16 يوليو/تموز الماضي، على 3,942 طلبا ضمن برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي خصص له  500 مليون دينار؛ تسهيلاً على الشركات المتأثرة بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وبهدف تمكين المزيد من الشركات من الحصول على التمويل اللازم للتعامل مع الآثار السلبية لفيروس كورونا على أعمالهم، والحفاظ على الأيدي العاملة لديهم.


كما استعرض تطورات برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، علما أن قيمة التمويل للطلبات التي جرى الموافقة عليها 380.8 مليون دينار، أي ما نسبته 76.2% من إجمالي المبلغ المتاح ضمن البرنامج.


وأوضح، أن متوسط قيمة القروض الموافق عليها بلغ 96.6 ألف دينار، فيما نحو 95% من الطلبات الموافق عليها تقل قيمتها عن 250 ألف دينار .


وكان البنك المركزي منذ بداية أزمة كورونا قدم تسهيلات أخرى خارج نطاق هذا البرنامج بمبلغ 144.2 مليون دينار تم منحها من خلال برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار، وأسهمت بتوفير رواتب لنحو 38.1 ألف عامل بقيمة 45.4 مليون دينار، وبذلك يبلغ مجموع الرواتب من كلا البرنامجين نحو 208.4 مليون دينار أسهمت في خدمة نحو 117.2 ألف عامل على رأس عملهم.


ولفت المركزي، إلى أن برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار قد أسهم حتى تاريخه في تمويل 1,272 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 915 مليون دينار، أسهمت بخلق نحو 12,116 فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.

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