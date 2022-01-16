قراصنة هذه الدولة يسرقون عملات مشفرة بـ400 مليون دولار

الوكيل الاخباري- سرق قراصنة من كوريا الشمالية، عملات مشفرة بقيمة تقارب 400 مليون دولار في عام 2021، مما يجعلها واحدة من أكثر السنوات ربحاً حتى الآن لمجرمي الإنترنت في الدولة المنعزلة عن العالم.



وقال تقرير صادر عن شركة Chainalysis، إن المتسللون أطلقوا 7 هجمات مختلفة على الأقل العام الماضي، استهدفت بشكل أساسي شركات الاستثمار ومنصات التداول المركزية بمجموعة متنوعة من التكتيكات، بما في ذلك التصيد والبرامج الضارة والهندسة الاجتماعية.

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وأوضح تقرير شركة تعقب العملات المشفرة، أن مجرمي الإنترنت عملوا على الوصول إلى المحافظ "الساخنة" – وهي المحافظ الرقمية المتصلة بالإنترنت - ثم نقل الأموال إلى الحسابات التي تسيطر عليها كوريا الشمالية.



وتأتي السرقات كأحدث مؤشر على أن الدولة الخاضعة لعقوبات شديدة تستمر في الاعتماد على شبكة من المتسللين للمساعدة في تمويل برامجها المحلية.



واتهم تقرير سري للأمم المتحدة في وقت سابق نظام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بإجراء "عمليات ضد المؤسسات المالية ومراكز الصرافة الافتراضية" لدفع ثمن الأسلحة والحفاظ على اقتصاد كوريا الشمالية واقفا على قدميه.



