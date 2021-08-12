الخميس 12-08-2021
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الخميس، 12-08-2021 10:13 ص

قرصان العملات المشفرة يعيد أقل من نصف المبلغ للشركة الضحية

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الوكيل الاخباري- أعاد المخترق الذي يقف وراء واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة على الإطلاق، أقل من نصف الأصول المسروقة البالغة أكثر من 600 مليون دولار.

وكتبت الثلاثاء الماضي، منصة ”Poly Network“، التي تعرضت للسرقة، رسالة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تطلب فيها من ”الهاكر“ التواصل معها لإيجاد حل، مشيرة إلى أن حجم الأموال المسروقة كان أكبر عملية قرصنة حتى الآن في صناعة العملات المشفرة.

وصباح الأربعاء، قالت الشركة إنها استعادت 260 مليون دولار بعد تلقيها من ”الهاكر“ رموزا رقمية تتعلق بثلاث عملات مشفرة تشمل 3.3 مليون دولار من ”Ethereum“ أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية ونحو 256 مليون دولار من عملة ”باينانس“ ومليون دولار من ”بوليجون“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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