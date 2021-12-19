الأحد 19-12-2021
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قرض جديد بـ 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي للأردن

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الأحد، 19-12-2021 04:30 م

قرض جديد بـ 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي للأردن

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الوكيل الإخباري - قدّم صندوق النقد العربي، قرضا جديدا للأردن بقيمة 13.29 مليون دينار عربي حسابي؛ ما يعادل 56 مليون دولار، في إطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وتهدف الاتفاقية، التي وقعها عن الأردن وزير المالية محمد العسعس، وزير المالية، وعن الصندوق المدير العام رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن الحميدي، إلى توفير الموارد المالية لدعم برنامج يُعزّز بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


الصندوق، قال في تصريح إنه يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.


وأشار إلى أنه يهتم بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كورونا، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.


ويدرس الصندوق طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.

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