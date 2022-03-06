الأحد 06-03-2022
الوكيل الاخباري

تداول عقاري بقيمة 343 مليون دينار خلال كانون الثاني الماضي في الأردن

منظمة الصحة العالمية: تعرض المراكز الصحية في أوكرانيا للهجوم

نسبة التسجيل على منصة دعم الكهرباء أقل من 40% والتسجيل مستمر

وفيات الأحد 6-3-2022

رفع قيود كورونا ..أول صلاة فجر دون تباعد في المسجد الحرام - فيديو

مركز الأزمات يُحذر خلال المنخفض الجوي

الصين تحدد أدنى هدف للنمو الاقتصادي منذ 3 عقود

الرئيس التونسي يعتزم إصدار مرسوم جديد لمواجهة غلاء الأسعار

صحف عالمية: أزمة الغاز تهدد أوروبا

شعبة المخابز تعلق على زيادة أسعار الخبز في مصر

الأحد، 06-03-2022 09:28 ص

قرض جديد من البنك الدولي للاردن بقيمة 85 مليون دولار

main_image62245e5286f82


الوكيل الإخباري - قرر البنك الدولي تقديم تمويل جديد للاردن خلال الأشهر المقبلة، يدعم القطاع الصناعي بقرض يقدر بحوالي 85 مليون دولار.

ووفقا لوثيقة معلومات المشروع، فإنه من المتوقع الموافقة على المشروع من قبل مجلس المديرين خلال نيسان (ابريل) المقبل، وسيأتي تحت عنوان “دعم تطوير الصناعة” يهدف الى مساعدة شركات التصنيع في تسريع وتنويع الصادرات من خلال تأسيس صندوق لتنمية الصناعة .

اضافة اعلان


وسيمول المشروع منح تقدم لشركات صغيرة ومتوسطة بهدف رفع مستوى الصناعة وتعزيز تنمية الصادرات والترويج لها.


وسيتم تنفيذ المشروع في محافظات الأردن، وسيدعم حوالي 500 شركة أصبحت معرضة لتحمل تكاليف تجارية مرتفعة مرتبطة بجائحة كورونا.


وسيتم تنفيذ المشروع من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي بدورها ستنشئ وحدة لإدارة المشاريع وستضم جهات اتصال من الجهات الحكومية الآتية: جيدكو، والشركة الأردنية لضمان القروض، وشركة بيت التصدير. الغد

 

إقرأ ايضا
62243f164236046f8011c53d

الكهرباء المصرية تكشف تطورات مشروع الربط مع السعودية

0L5A0032 - Copy

تداول عقاري بقيمة 343 مليون دينار خلال كانون الثاني الماضي في الأردن

476

بريطانيا.. عمال مرفأ يرفضون تفريغ حمولة سفينة من النفط الروسي

الفرق بين بطاقة الائتمان وبطاقة مسبقة الدفع

فيزا وماستركارد تقرران تعليق عملياتهما في روسيا.. وموسكو ترد

5446

أرباح مجموعة تداول ترتفع 17.4% إلى 587.7 مليون ريال في 2021

thumb_341908_700_400_0_0_exact

تحالف من 19 مصرفاً يقدم تمويلاً بـ13.4 مليار دولار لصفقة أنابيب غاز أرامكو

أخبار متعلقة
621639110a7c8

البنك الدولي: تبني التكنولوجيا حلّ للحد من الفقر والبطالة في الأردن

b3b5d0fd-5702-46e1-9169-713887d11b34

الأردن يبيع الكهرباء إلى لبنان بـ 8.5 قروش للكيلو واط الواحد

1629916625819084299

بدء ضخ الغاز المصري عبر الأردن إلى لبنان خلال أسابيع قليلة

0L5A8804

الأردن ينتظر لبنان ليكمل ترتيبات التمويل لتغطية كلف مشروع استجرار الكهرباء

WhatsApp Image 2022-02-09 at 10.10.08 AM

القطارنة يلتقي أعضاء مجلس رجال الأعمال الأردني - الإماراتي

20655e16-9140-486c-8c3e-8b8da74c5bde

الشوبكي : أسعار النفط ستبقى مرتفعة حتى 2023