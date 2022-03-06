قرض جديد من البنك الدولي للاردن بقيمة 85 مليون دولار

الوكيل الإخباري - قرر البنك الدولي تقديم تمويل جديد للاردن خلال الأشهر المقبلة، يدعم القطاع الصناعي بقرض يقدر بحوالي 85 مليون دولار.



ووفقا لوثيقة معلومات المشروع، فإنه من المتوقع الموافقة على المشروع من قبل مجلس المديرين خلال نيسان (ابريل) المقبل، وسيأتي تحت عنوان “دعم تطوير الصناعة” يهدف الى مساعدة شركات التصنيع في تسريع وتنويع الصادرات من خلال تأسيس صندوق لتنمية الصناعة .

اضافة اعلان



وسيمول المشروع منح تقدم لشركات صغيرة ومتوسطة بهدف رفع مستوى الصناعة وتعزيز تنمية الصادرات والترويج لها.



وسيتم تنفيذ المشروع في محافظات الأردن، وسيدعم حوالي 500 شركة أصبحت معرضة لتحمل تكاليف تجارية مرتفعة مرتبطة بجائحة كورونا.



وسيتم تنفيذ المشروع من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي بدورها ستنشئ وحدة لإدارة المشاريع وستضم جهات اتصال من الجهات الحكومية الآتية: جيدكو، والشركة الأردنية لضمان القروض، وشركة بيت التصدير. الغد