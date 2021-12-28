الثلاثاء 28-12-2021
الوكيل الاخباري

قرض ياباني بـ 100 مليون دولار للأردن

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الثلاثاء، 28-12-2021 12:57 م

قرض ياباني بـ 100 مليون دولار للأردن

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الوكيل الإخباري - قررت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، اليوم الثلاثاء، تحويل نحو 100 مليون دولار أميركي إلى الموازنة كقرض سياسة التنمية الطارئ لدعم استجابة الحكومة الأردنية لتبعات جائحة كورونا.

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وبين البنك، أن القرض يتمتع بشروط ميسرة جداً، وبسعر فائدة متدني يصل إلى 0.01، وفترة سداد تصل إلى 15 سنة منها فترة أربعة سنوات كفترة سماح.


ويهدف القرض إلى المساعدة في تنفيذ جملة الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الأردنية نهاية شهر آذار 2021 للتعامل مع تداعيات تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، حيث تضمنت هذه الإجراءات تحفيز التشغيل وخلق فرص العمل في قطاعات الصحة والزراعة والسياحة لتعزيز منعة الاقتصاد، وتعزيز الحماية الاجتماعية. 

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