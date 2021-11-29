قرض ياباني للأردن بـ100 مليون دولار لدعم الموازنة

الوكيل الاخباري - وُقع، الثلاثاء، على مذكرات تفاهم تقدم بموجبها اليابان للأردن قرضا بـ 100 مليون دولار، وذلك لـ "دعم الموازنة العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها المملكة ولتعزيز الحماية الاجتماعية" بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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ويعد القرض الموقع "جزءا من قرض إجمالي بقيمة 300 مليون دولار أميركي تم التقدم بطلبه من الحكومة اليابانية لدعم الموازنة، لاحقاً لمؤتمر لندن لدعم الأردن الذي عقد عام 2019" على ما ذكرت الوزارة.



ووقع على مذكرات التفاهم نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط ناصر الشريدة وعن الحكومة اليابانية سفيرها في عمان شامازاكي كاورو، على أن "تقدم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بموجب (مذكرات التفاهم) قرضا بقيمة 100 مليون دولار".



الشريدة أوضح أن "هذا القرض هو الخامس الذي يُقدم من الجانب الياباني كدعم مباشر للموازنة العامة منذ عام 2014 للمساهمة في تغطية نفقات الميزانية العامة، إضافة إلى قرض قدم عام 2012 لدعم مشاريع رأسمالية في الموازنة العامة، حيث سيقدم هذا القرض كدعم طارئ للاستجابة لتداعيات جائحة كورونا في الأردن وبشروط مالية ميسرة جدا، ضمن حزمة الإجراءات التخفيفية التي أقرها مجلس الوزراء".



وأكد أن "تقديم واستدامة المساعدات الخارجية للأردن يعكس مدى الاحترام والتقدير من المجتمع الدولي للأردن ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها، وأثرها على الأردن والقطاعات المختلفة، وخاصة تبعات الأزمة السورية والتحدي العالمي الناجم عن تفشي وباء كورونا".



وتقدم الشريدة بـ "الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، وعلى تفهم اليابان للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن نتيجة تداعيات الأزمة في المنطقة" مؤكداً أن "الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان".



كما أكد "عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين، والسعي الجاد من قبلهما لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، مشيدا بـ "الدور الذي تضطلع به الحكومة اليابانية بمختلف مؤسساتها في دعم العديد من البرامج ذات الأولوية التنموية في المملكة".



وقدمت الحكومة اليابانية خلال عام 2021 منحتين بقيمة 27.4 مليون دولار أميركي، لتمويل مشروع تأهيل محطة زي للتزويد بالمياه وتعزيز المنظومة الأمنية وفق الشريدة.



من جانبه، أعرب السفير الياباني في عمّان شمازاكي عن أمله أن "يسهم القرض الجديد في دعم جهود الحكومة الأردنية التنموية، وأن يساعد أيضًا في تعافيه المبكر من الأثر الاقتصادي الذي خلفته جائحة كورونا".