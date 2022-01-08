السبت 08-01-2022
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السبت، 08-01-2022 08:56 ص

قروض البنوك تتجاوز 30 مليار دينار

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الوكيل الإخباري - كشفت أحدث أرقام البنك المركزي أن البنوك المحلية أقرضت أموالا بلغت قيمتها 1.41 مليار دينار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع.

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وبذلك، يكون متوسط قيمة الأموال التي تقرضها البنوك المحلية قد بلغ نحو 128.7 مليون دينار شهريا.


وبلغت القيمة الإجمالية للقروض في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 30.05 مليار دينار مقارنة مع 28.6 مليار مستواها في نهاية العام الماضي.


وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في الأحد عشر شهرا بنسبة 5 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.


وتعرف التسهيلات الائتمانية بأنها الخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد دون أي خسائر.


كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 27.34 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مرتفعة بنسبة 4.6 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 1.2 مليار دينار.


وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 90.9 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك.


وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 2.78 مليار دينار مقارنة مع 2.71 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 2.7 %.


وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي نحو 9.2 %.


في حين بلغت قيمة التسهيلات من نوع قروض وسلف في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 18.89 مليار دينار مقارنة مع 18.46 مليار دينار في نهاية العام 2020؛ أي بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 %.


وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 62.8 %، وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 7.93 مليار دينار في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي مقارنة مع 7.04 مليار دينار في نهاية العام 2020 بارتفاع نسبته 12.6 %.


في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 217.2 مليون دينار مقارنة مع 194.6 مليون دينار في نهاية العام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 11.6 %.


في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات إسناد مخصومة 218.6 مليون دينار مقارنة مع 214.1 مليون دينار بنمو نسبته 2 %. (الغد)

 




 

 


 

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