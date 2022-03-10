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الخميس، 10-03-2022 10:27 م

قروض البنوك ترتفع 178 مليون دينار في شهر

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 الوكيل الاخباري - ارتفعت قيمة قروض البنوك المحلية في أول شهر من العام الحالي “تسهيلات ائتمانية” بقيمة 178.6 مليون دينار، بحسب نشرة البنك المركزي.

وبلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 30.2 مليار دينار مقارنة مع 30.02 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.

وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في أول شهر بنسبة 0.6 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام.

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