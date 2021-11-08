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قروض البنوك تزيد 143 مليون دينار شهريا

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الإثنين، 08-11-2021 10:34 م

قروض البنوك تزيد 143 مليون دينار شهريا

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الوكيل الاخباري - كشفت أحدث أرقام البنك المركزي، أن البنوك المحلية أقرضت أموالا بلغت قيمتها 1.28 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع.

وبذلك، يكون متوسط قيمة الأموال التي تقرضها البنوك المحلية يبلغ نحو 143.2 مليون دينار شهريا.

وبلغت القيمة الإجمالية للقروض في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 29.92 مليار دينار مقارنة مع 28.6 مليار مستواها في نهاية العام الماضي.

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