قطاعات اقتصادية تنعى الشهيد العقيد عبدالرزاق الدلابيح

الوكيل الإخباري - نعت قطاعات اقتصادية، اليوم الجمعة، الشهيد العقيد عبدالرزاق الدلابيح والذي تعرض لإصابة بعيار ناري بمنطقة الرأس في أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في معان.

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ونعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين العقيد الدلابيح في بيان صحفي، مؤكدة إدانتها بشدة ليد الغدر التي اغتالت الشهيد في أثناء قيامه بواجبه بالحفاظ على الوطن.



وقالت الجمعية إن "هذا العمل الغادر لا يمثل الأردنيين الغيورين على مصلحة الواطن والمواطن، من قبل فئة مندسة استغلت الظروف التي يمر بها الوطن".



وتابعت: "يؤكد مجتمع الأعمال الأردني المطالب الشرعية والاحتجاجات المتوافقة مع القانون وحفظ النظام وهو عمل مشروع، وألا تتضمن الاعتداء على الأبرياء وحماة الوطن وأبنائه وإتلاف الممتلكات وقطع الطرق والخروج عن القانون".



كما تقدّم رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير بأحرّ مشاعر المواساة للوطن بأكمله باستشهاد الدلابيح.



وقال: "استشهاد ولدنا وأخينا الدلابيح على يد الخارجين عن القانون ومحاولي زرع الفتنة وتفريق الصفوف، لن يزيدنا إلّا تماسكا وقوّة".



وتابع: "الشهيد هو ابن السلط والكرك والطفيلة والعقبة ومعان وجرش، ودمه دمنا جميعا، ومن يحاول تفريق وحدتنا فإنّه خاسر، والخزي والعار من نصيبه".