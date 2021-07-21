الأربعاء 21-07-2021
الوكيل الاخباري

قطاع الألبسة: استعداد لتجهيزات العودة إلى المدارس

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الأربعاء، 21-07-2021 11:47 ص

قطاع الألبسة: استعداد لتجهيزات العودة إلى المدارس

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - يستعد قطاع الألبسة والأحذية لموسم العودة إلى المدارس في أيلول/ سبتمبر المقبل مع انتهاء موسم عيد الأضحى الذي شهد إقبالا في الحركة الشرائية يوم "وقفة عرفة" الاثنين الماضي، وفق ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي.

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وتوقع القواسمي في تصريحات صحفية ، الأربعاء، عودة الحركة الشرائية على الألبسة والأحذية رابع وخامس أيام العيد مع قرب صرف رواتب القطاع الخاص إضافة لتبادل المعايدات النقدية بين الأسر مما أدى لتوفر السيولة.


وقال إن قطاع الألبسة والأحذية يستعد الآن لتجهيزات العودة إلى المدارس المرتبطة بتوفير الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية وذلك ما بعد انتهاء عيد الأضحى.


وأشار القواسمي لأهمية التصريحات الرسمية بخصوص التأكيد على عودة التعليم الوجاهي حتى يتمكن أولياء من شراء مستلزمات المدارس دون تردد أو خوف من العودة إلى التعليم عن بعد.


وفي حديثه عن الحركة الشرائية ليلة العيد "وقفة عرفة" الاثنين الماضي قال القواسمي إن محلات بيع الألبسة بقيت تعمل لساعات متأخرة وكان هنالك نشاط وإقبال في ذلك اليوم.


وتابع القواسمي: "التركيز في البيع كان على المراكز التجارية الكبرى والمولات وهذا يدل أن الزبائن كان إقبالهم على الأماكن غير المزدحمة والتي بها عروض وخصومات أو أسعار محددة".


ولفت القواسمي إلى أن الحركة الشرائية مقارنة بمرحلة ما قبل كورونا لا تعكس معدلات البيع المعتادة، بالرغم من استقرار الأسعار في السوق المحلي.


وحول الحركة الشرائية مقارنة بين عامي 2020 و2021 قال القواسمي إنها متقاربة كون جائحة كورونا ما زالت آثارها الاقتصادية والاجتماعية موجودة.

 


 




 

 


 

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