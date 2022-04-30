الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

السبت، 30-04-2022 02:36 م

قطاع الألبسة والأحذية يسجل أداء جيداً وشمولياً في رمضان

3202214115524736762282


الوكيل الإخباري - قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علّان، إن القطاع سجل أداء جيداً وشمولياً في محافظات المملكة كافة خلال شهر رمضان الحالي، وأن الأرقام الدقيقة لحجم المبيعات، تظهر بوضوح بعد عيد الفطر المبارك.

اضافة اعلان


وأضاف إن اضطرابات الشحن الجوي العالمية، دفعت المستهلكين نسبياً للتوجه نحو الشراء التقليدي المحلي بدلاً من الإلكتروني.


ودعا علان إلى تغليب المصلحة العامة، وتعزيز الإيرادات المحلية، والقوة الشرائية للمستهلكين، ودعم دوران النقد المحلي الذي يعزز الطلب، من خلال إيقاف التجارة عبر الطرود البريدية، أو مساواتها بالتجارة التقليدية.


وزادت مستوردات المملكة من الألبسة والاحذية خلال الربع الأول من العام بنسبة 28 و47 بالمئة على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.


وبلغت قيمة الألبسة الواردة إلى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، 57 مليون دينار، مقابل 45 و 42 مليون دينار للفترة نفسها من العامين الماضيين على التوالي.


وبلغت قيمة الأحذية الواردة الى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، 16 مليون دينار مقابل 11 و14 مليون دينار للفترة نفسها من العامين الماضيين على التوالي.


و استوردت الألبسة للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي من الصين و بنسبة 47 بالمئة، و بقيمة بلغت 27 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.


وتوزعت باقي الألبسة الواردة الى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي على تركيا بقيمة 13 مليون دينار، والدول العربية بقيمة 3 ملايين دينار، والدول الأوروبية بقيمة مليون دينار والباقي من دول أميركا الشمالية وبعض الدول الاسيوية.


و استوردت غالبية الأحذية الواردة للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي من الصين و بنسبة 67 بالمئة و بقيمة بلغت 11 مليون دينار، مقارنة مع 8 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين جاءت باقي مستوردات المملكة من الاحذية من تركيا بقيمة مليوني دينار والدول الاوروبية 883 ألف دينار والدول العربية 642 الف دينار وبعض الدول الاسيوية.


ويبلغ عدد محلات الألبسة في المملكة 13800، وعدد محلات الأقمشة 308 و2400 محل أحذية في عموم المحافظات.


إقرأ ايضا
202241814610

غرفة تجارة عمان تحيي عمال الأردن ودورهم في نهضة الوطن

22-2

أزمة الليرة التركية.. أسعار التجزئة في إسطنبول تقفز 11.36% على أساس شهري

420221416818777550196

السعوديون يشترون 237 طناً من الذهب في 5 سنوات

626e6eb9423604427c029ef9 (1)

الاقتصاد السعودي يشهد نموا هو الأعلى منذ عام 2011

1_16580_02

موسكو تلّوح بمصادرة أصول الدول المعادية.. رداً على واشنطن

62-144230-labor-day-global-occasion-to-win-their-rights_700x400

القطاع الصناعي يبارك لعمال الوطن لدورهم بعجلة الإنتاج

أخبار متعلقة
04a93eaeba3649740bc81c82d1f3ed1ecc3de5e3_

3.9 مليون دينار صافي أرباح شركة التسهيلات لعام 2021

1560178455_530_186088_fitchratings

"فيتش" ترفع ترتيب الأردن في مؤشر المخاطر الاقتصادية والمالية

main_image5de52cb07eff4

مذكرة مع شركة تركية للتنقيب عن النحاس في وادي خشيبة

640

تعرّف على السقوف السعرية المُحددة للدواجن والزيوت والخضار

0L5A0051

البنك الدولي: الاقتصاد الأردني تجاوز صدمة كورونا

البنك المركزي (3)

قرابة 2.74 مليون دينار قيمة موجودات الذهب في الأردن خلال أول شهرين من 2022