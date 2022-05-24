قطاع الانشاءات: أسعار الأخشاب مستقرة بالسوق المحلية

الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الانشاءات في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى، أن أسعار الأخشاب غير المصنعة بالسوق المحلية مستقرة، كونها محكومة بمبدأ العرض والطلب.

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وأشار عبد المولى، إلى أن أسعار الأخشاب تأثرت بالظروف الاقتصادية العالمية التي ظهرت وسط جائحة فيروس كورونا ولا سيما فيما يتعلق بارتفاع اسعار المواد الخام في بلاد المنشأ وأجور الشحن البحري لأرقام غير مسبوقة.



ولفت إلى أن هذه المعطيات انعكست على اسعار الاخشاب بالسوق المحلية، إلا انها بدأت تستقر بالفترة الاخيرة نظرا لتوفرها بكميات تغطي الاحتياجات لاستمرار عمليات الاستيراد، الى جانب وجود منافسة قوية بين المستوردين والتجار.



وحسب عبد المولى يستورد الأردن مادة الاخشاب غير المصنعة بمختلف اصنافها من العديد من الدول ابرزها اندونيسيا والصين والمانيا وتايلند والسويد وفنلندا، وهي معفاة من الرسوم الجمركية لكنها تدفع ضريبة مبيعات بمقدار 16 %.



واستغرب عبد المولى الدعوات التي يطلقها البعض للمطالبة بوضع سقوف سعرية لأسعار الاخشاب غير المصنعة، مؤكدا أن هذا مطلبا غير منطقي كونها سلعة غير استراتيجية ومحكومة بالمنافسة والعرض والطلب.