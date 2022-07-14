قطر: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.4 %

الوكيل الاخباري - سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطر، انخفاضا بنسبة 2.4 بالمئة خلال شهر أيار الماضي على أساس سنوي قياسا بشهر أيار من العام 2021.

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ويعكس هذا المؤشر الذي صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الخميس، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة.



وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 2.7 بالمئة خلال شهر أيار الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام 2021.



وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 2.9 بالمئة مقارنة بشهر أيار 2021، بسبب انخفاض الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 10.9 بالمئة، تلتها الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.2 بالمئة.



وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، فقد لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 33.8 بالمئة، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2021.



