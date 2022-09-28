قطر: ارتفاع صادرات النفط والغاز إلى 9.2 مليار دولار

الوكيل الإخباري - بلغ حجم صادرات قطر من النفط والغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الماضي نحو 9.2 مليار دولار.

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وبحسب بيانات إحصائية دورية أصدرها جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الأربعاء، سجلت هذه الصادرات زيادة تجاوزت نسبتها 100 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021.



وتعد قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وبعض الدول الأخرى.



وتتفاوض قطر حاليا مع العديد من الشركات الألمانية والأوروبية لإبرام صفقات طويلة الأجل لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.