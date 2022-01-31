قطر: ارتفاع مؤشر أسعار القطاع الصناعي 82.8 %

الوكيل الاخباري- سجل مؤشر أسعار القطاع الصناعي في قطر ارتفاعا بنسبة 82.8 بالمئة خلال الشهر الماضي مقارنة مع الشهر المقابل من العام 2020.

اضافة اعلان



وبحسب بيانات حديثة أصدرها جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الإثنين، سجل قطاع الصناعات التحويلية، ارتفاعا مقداره 69.8 بالمئة بالمقارنة مع كانون الأول 2020، نتيجة لزيادة أسعار عدة مجموعات أبرزها المواد الكيميائية الأساسية التي سجلت زيادة نسبتها 131.8 بالمئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول 62.3 بالمئة، ومجموعة المعادن الأساسية 45.1 بالمئة.



كما زادت أسعار مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنحو 11.3 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 8.9 بالمئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى 2.9 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى 1.1 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان 0.6 بالمئة، في حين سجلت مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف تراجعا بنسبة 2.9 بالمائة، ومجموعة العصائر 1.0 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.3 بالمئة.



وسجل قطاع الكهرباء والماء زيادة سنوية بنسبة 5.6 بالمئة نتيجة الزيادة في مجموعة الماء بنسبة 17.7 بالمئة، بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بمقدار 3 بالمئة.

ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين وتمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاعي الصناعة التحويلية والكهرباء والماء ويمثلان 26.8 بالمئة، و0.5 بالمئة من قيمة المؤشر على التوالي.

بترا