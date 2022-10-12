قطر: ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ بداية العام

الوكيل الإخباري - سجل مؤشر أسعار المستهلك في قطر "معدل التضخم"، ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2021، ليصل إلى 105.05 نقطة.

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وبذلك، يكون التضخم في قطر خلال الشهر الماضي، قد سجل أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي.



ووفقا لبيان أورده جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الأربعاء، فإن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار 7 مجموعات، أبرزها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 35.59 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 10.65 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.06 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.69 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.36 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.09 بالمائة، وارتفاع طفيف في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.05 بالمائة.



ويضم مؤشر أسعار المستهلك القطري، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018.



في المقابل ووفقا للبيان، انخفضت مجموعات، الصحة بنسبة 3.38 بالمائة، والاتصالات بنسبة 0.98 بالمائة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.4 بالمائة.

بترا