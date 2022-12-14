الأربعاء 14-12-2022
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يقرر صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشتاء للأُسَر الفقيرة

اليرموك تصدر بيان حول تسديد الرسوم الجامعية للفصل القادم

اجتماع حكومي لبحث مقترحات حول النقل وأسعار المحروقات

استئناف حركة مركبات شحن بري بين المحافظات والعقبة - صور

الذهب عالمياً يتراجع في انتظار حسم الفيدرالي

أصحاب حافلات المدارس الخاصة: ملتزمون بعقود مع المدارس

38.5 % من المحافظ الالكترونية في الأردن للإناث و61.5% للذكور

24.7 % من القروض التي قدمتها البنوك في الأردن ذهبت للأفراد خلال تشرين الأول الماضي

خلال ساعة.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

بدء اجتماع حاسم بين الحكومة والنواب لحل ملف النقل

 
الأربعاء، 14-12-2022 12:15 م

قطر: ارتفاع معدل التضخم إلى 5.5 %

thumbs_b_c_10a1ba1a6f1315f0f87c521bb8abe6f8


الوكيل الإخباري - سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل التضخم في قطر خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، ارتفاعا بنسبة 5.5 % ، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في شهرين متتاليين خلال العام الحالي.

اضافة اعلان


وذكرت بيانات حديثة أوردها موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في قطر خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغ 5 % على أساس سنوي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك 105.43 نقطة، مقابل 100.41 نقطة خلال الشهر المماثل من عام 2021.


وخلال شهر أيلول الماضي، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 6 %  على أساس سنوي، مسجلًا أعلى مستوى خلال عام 2022، وفقًا للبيانات.





إقرأ ايضا
ببببب

أسهم أوروبا باللون الأحمر وسط ترقب لقرار الفيدرالي

LYNXMPED180L9_L

الذهب عالمياً يتراجع في انتظار حسم الفيدرالي

7fbe2aefcdd55a97c10bace81a09d037

38.5 % من المحافظ الالكترونية في الأردن للإناث و61.5% للذكور

3391074_810x458

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

12202212155658360889240

24.7 % من القروض التي قدمتها البنوك في الأردن ذهبت للأفراد خلال تشرين الأول الماضي

يبببببب

التضخم البريطاني يتباطأ

أخبار متعلقة
638a295561bfb

أكبر قوة اقتصادية في العالم توفر 263 ألف وظيفة في شهر

image

صندوق النقد: اقتصاد الإمارات يشهد نمواً قوياً على المدى القريب

859366

منظمة دولية تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.2% في 2023

1953613_0

مونديال قطر ينعش قطاعات اقتصادية في الأردن

عغعتعع

الصين تبقي معدلات الفائدة دون تغيير

2022-05-17T160927Z_963562984_RC209U9VGAQ3_RTRMADP_3_FINTECH-CRYPTOCURRENCY

مسؤول بالفيدرالي الأميركي: العملات المشفرة مجرد هراء