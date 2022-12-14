قطر: ارتفاع معدل التضخم إلى 5.5 %

الوكيل الإخباري - سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل التضخم في قطر خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، ارتفاعا بنسبة 5.5 % ، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في شهرين متتاليين خلال العام الحالي.

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وذكرت بيانات حديثة أوردها موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في قطر خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغ 5 % على أساس سنوي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك 105.43 نقطة، مقابل 100.41 نقطة خلال الشهر المماثل من عام 2021.



وخلال شهر أيلول الماضي، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 6 % على أساس سنوي، مسجلًا أعلى مستوى خلال عام 2022، وفقًا للبيانات.







