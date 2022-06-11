السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأرصاد: الحرارة تتجاوز الـ 40 مئوية في العقبة غداً الأحد

توضيح من كهرباء إربد حول حريق مجمع عمان

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرقيب/1 جميل السيايدة - صور

2724 دينار تكلفة رحلة الحج جوا هذا العام

مقترح جديد حول احتساب التعرفة الكهربائية

مقتل ثلاثيني طعنا في مأدبا.. وضبط الجاني

أسعار الأسمدة محلياً تقفز إلى 550 دينار للطن بسبب أزمة النقل عالمياً

قطر: الموازنة تحقق فائضا بـ3.7 مليار دولار خلال 3 اشهر

تسمم 42 سيدة في القدس

الأردن يتجه لتمديد أمر دفاع يمنع حبس المدين

السبت، 11-06-2022 12:55 م

قطر: الموازنة تحقق فائضا بـ3.7 مليار دولار خلال 3 اشهر

1654940067517


الوكيل الاخباري- أعلنت قطر اليوم السبت، عن تحقيق فائض مالي في موازنتها العامة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت قيمته 13.6 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 200 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

اضافة اعلان


ووفقًا لموقع وزارة المالية القطرية في بيانات حديثة، فقد سجلت الإيرادات العامة في الربع الأول من العام الحالي 65 مليار ريال، منها 59.4 مليار ريال (16.3 مليار دولار) إيرادات من قطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي.


وبحسب البيانات، فقد بلغَ إجمالي النفقات خلال الربع الأول 51.4 مليار ريال، موزعة على 4 قطاعات رئيسية، منها 18.4 مليار ريال نفقات على المشاريع الرئيسية و15.4 مليار ريال للرواتب والأجور و16.5 مليار ريال للمصروفات الجارية و1.1 مليار ريال للنفقات الرأسمالية الثانوية.


وتعتمد موازنة قطر الحالية أسعار النفط على أساس متوسط 55 دولارا للبرميل.

 

بترا

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_72f20289348021fa1c5da8e17fe4f17f

2724 دينار تكلفة رحلة الحج جوا هذا العام

5202222112132126034221

مقترح جديد حول احتساب التعرفة الكهربائية

4290047

انخفاض حاد لأسهم أوروبا وسط مخاوف من الركود بعد ارتفاع التضخم

y26M7

الجزائر: سنفي بجميع التزاماتنا بخصوص توريد الغاز لإسبانيا

czo4ODoiaHR0cHM6Ly93d3cuY25iY2FyYWJpYS5jb20vZmlsZXMvbmV3cy9ncm91cDQ4L3ByZXZpZXcvOTc2MjAtNjBlNzA0Yjc0YzU5Yjc2MWZjNTMyYzA5LmpwZyI7

المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7%

202172703720221PB

وول ستريت تخسر 5% في أكبر انخفاض أسبوعي منذ يناير

أخبار متعلقة
62932b774c59b76f5b6360f7

تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية تتراجع خلال الربع الأول من 2022

thumbs_b_c_f8c7cd99f40e22c301f8f81ec8775050

190 مليون دولار تحويلات الاردنيين في قطر خلال 5 أشهر

indicatornews_4_800x533_L_1413112066

صعود الإنفاق الاستهلاكي بأميركا في أبريل وتباطؤ زيادة التضخم

628f65104c59b720d5402ddc

بوتين: روسيا لا تزال المصدّر الأول للقمح في العالم

157140_1_1653553752

الليرة التركية تتراجع قبل اجتماع البنك المركزي

628dd94742360416df3ca383

دين تركيا الخارجي يبلغ رقما قياسيا