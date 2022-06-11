قطر: الموازنة تحقق فائضا بـ3.7 مليار دولار خلال 3 اشهر

الوكيل الاخباري- أعلنت قطر اليوم السبت، عن تحقيق فائض مالي في موازنتها العامة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت قيمته 13.6 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 200 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

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ووفقًا لموقع وزارة المالية القطرية في بيانات حديثة، فقد سجلت الإيرادات العامة في الربع الأول من العام الحالي 65 مليار ريال، منها 59.4 مليار ريال (16.3 مليار دولار) إيرادات من قطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي.



وبحسب البيانات، فقد بلغَ إجمالي النفقات خلال الربع الأول 51.4 مليار ريال، موزعة على 4 قطاعات رئيسية، منها 18.4 مليار ريال نفقات على المشاريع الرئيسية و15.4 مليار ريال للرواتب والأجور و16.5 مليار ريال للمصروفات الجارية و1.1 مليار ريال للنفقات الرأسمالية الثانوية.



وتعتمد موازنة قطر الحالية أسعار النفط على أساس متوسط 55 دولارا للبرميل.

بترا