قطر .. تتخذ إجراءات بشأن الحد الأدنى لأجور العمال

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، السبت، عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لكافة العمال اعتباراً من اليوم، وذلك تنفيذا للقانون رقم 17 لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.

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ووفقا للحكومة القطرية و بموجب القانون الجديد، تلتزم الشركات بالحد الأدنى للأجور وقدره 1000 ريال قطري (275 دولارا) شهريا عند إبرام العقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".



ويتوجب أيضا على صاحب العمل تخصيص بدل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال، مع ضرورة الالتزام في تعديل عقود العمل.



وقالت منظمة العمل الدولية في بيان: "قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حدا أدنى غير تمييزي للأجور، وهو جزء من سلسلة من الإصلاحات التاريخية لقوانين العمل ،أكثر من 400 ألف عامل أو 20% من القطاع الخاص".



أجرت قطر سلسلة من الإصلاحات على لوائح التوظيف الخاصة بها منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم 2022، الأمر الذي تطلب برنامجا ضخما للبناء يعتمد على العمال الأجانب.

سبوتنيك عربي



